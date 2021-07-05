Кандидат в президенты Эстонии потребовал от России территории

Кандидат в президенты республики от Консервативной народной партии Хенна Пыллуааса выступил против пограничного договора с Россией и требует возврата якобы «аннексированных территорий».

В своей речи на съезде партии Пыллуаас заявил, что признает только заключенный 101 год назад Тартуский мирный договор, так и указанная в нем государственная граница. «Нет никакой необходимости и причины узаконивать преступную оккупацию Печор и территорий за Нарвой», — цитирует его РИА Новости.

Согласно заключенному в 1920 году Тартускому мирному договору между Эстонией и Советской Россией, к Эстонии отошла часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области) и территории на правобережье Нарвы (ныне территории в Ленинградской области). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.

Сейчас между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Первоначально пограничный договор был подписан в 2005 году. Позднее Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский мирный договор 1920 года. Москва отозвала подпись под договором.

Глава МИД России Сергей Лавров и тогдашний министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт 18 февраля 2014 года подписали в Москве новые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах.

В них добавлены положения о том, что стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу, а договоры касаются только решения пограничных вопросов. Документы должны быть ратифицированы парламентами обоих государств.