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Перечислены страны-лидеры по вакцинации населения

Источник:
ТАСС
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Фото: © U.S. Air Force

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Республика Сейшельские Острова и Бахрейн стали лидерами по вакцинации своего населения от коронавируса, к такому выводу пришли эксперты агентства Bloomberg.

Согласно подсчетам, , к воскресенью в ОАЭ сделали 15,5 миллиона прививок. Этого должно быть достаточно для защиты 72,3% жителей страны от инфекции. Население страны составляет около 10 миллиона человек.

На Сейшельских островах сделали примерно 138 тысяч прививок, предполагаемый охват населения, численность которого составляет около 100 тысяч человек, оценивается в 71,7%. В Королевстве Бахрейн с населением около 1,5 миллиона человек сделали 2,07 миллиона прививок. Этого, как предполагается, достаточно для защиты 69,7% жителей, приводит ТАСС выводы экспертов.

По оценкам Bloomberg, в России к 29 июня ввели 38 миллионов доз вакцины, этого достаточно для защиты 12,9% населения. В общей сложности в 180 в странах сделали 3,19 миллиарда прививок. По данным агентства, охвачены примерно 20,8% населения планеты.

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