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Медики назвали оптимальный напиток для жаркой погоды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Медики рекомендуют соблюдать питьевой режим в жару, чтобы возмещать потерю влаги, солей и микроэлементов. В жаркую погоду лучше не пить холодное и сладкое, а отдавать предпочтение другим напиткам, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Бурятии.

Чем жарче на улице, тем больше влаги теряет организм. Так, обычно организм теряет за сутки 2-2,5 литра влаги, а в жару объем возрастает до четырех литров. И восполнять потерю воды нужно обязательно. 

Также нужно возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом. Поэтому лучшим напитком в жаркую погоду будет теплая подсоленная вода и минеральная щелочная вода.

Можно восполнить потерю влаги и микроэлементов обезжиренным молоком, молочной сывороткой, соком, витаминизированным напитком, кислородно-белковым коктейлем.

Рекомендуемая температура напитков — от плюс 10 до 15 градусов. Пить воду следует часто и понемногу, чтобы поддерживать оптимальное содержание воды в организме. При температуре воздуха более 30 градусов требуется выпивать не менее 0,5 литра воды в час — примерно одну чашку каждые 20 минут.

Тема: Человек и еда
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