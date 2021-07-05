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Фильм «Архипелаг» о подвиге российских ученых эксклюзивно вышел в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Архипелаг»

Фильм «Архипелаг» о подвиге российских ученых, основанный на реальных событиях, вышел эксклюзивно в видеосервисе Wink. Посмотреть его можно бесплатно зарегистрированным пользователям в подписке «Трансформер Акция».

Фильм рассказывает о совместной российско-шведской экспедиции в Арктику начала ХХ века. Ее цель — установить реальные размеры планеты и определить форму земного шара.

Ученый-геодезист Александр Васильев и его группа производят географические расчеты, которые затем будут использоваться на протяжении всего ХХ века всеми странами мира. Но сначала к экспедиции присоединится французская журналистка Лилиан, ведущая свое расследование.

Главные роли в фильме исполнили Дмитрий Паламарчук, Андрей Мерзликин и Алексей Шевченков.

Фильм «Архипелаг» можно посмотретьтолько в видеосервисе Wink. Он доступен бесплатно зарегистрированным пользователям «винка» в рамках акции «Трансформер Акция».

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nastya19944

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