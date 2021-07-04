НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Песков заявил, что США стоят за провокацией с эсминцем

Источник:
ТАСС
291 0
Фото: © пресс-служба президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил что провокации, подобные той, что была с британским эсминцем в территориальных водах России у берегов Крыма, планируются в США.

«Я думаю, что суть подобных операций планируется все-таки у старших товарищей — все-таки за океаном», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

По его мнению, «в данном случае эсминец был просто инструментом провокации». «И президент объяснил, что так прощупываются какие-то узкие места, слабые места в системе отслеживания целостности границы, в системе реагирования и т. д. и т. п. Это сознательная, хорошо спланированная провокация» — подчеркнул Песков.

Он подчеркнул, что Россия будет жестко отвечать на провокации, подобные инциденту с британским эсминцем. Таким образом он ответил на замечание, что реакция на случившееся президента России Владимира Путина «была очень жесткой, из которой становится ясно: не надо повторять провокации, ответ будет по уставу, а в уставе — топить».

При этом представитель Кремля заметил, что не является «сторонником обсуждения таких сценариев Судного дня». «Но очевидно, что реакция будет, конечно же, жесткая», — указал Песков.

В Минобороны РФ 23 июня сообщили, что Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ РФ остановил нарушение госграницы эсминцем Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент.

Еще по теме
Госдеп отказался возвращать России дипсобственность
Байден усомнился в причастности России к последним кибератакам
Кремль захотел увидеть Лукашенко в Крыму
Лукашенко перекрыл границу между Беларусью и Украиной
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Аномальное количество осадков и жару пообещали Сибири
Две девочки и спасавший их мужчина утонули в Иртыше в Омской области
Ликвидирован пожар на бройлерной фабрике в Бийске
Скорость самокатов в Новосибирске ограничили
Самое популярное
Черная дыра нарушила фундаментальный закон физики
Власти Кузбасса бешеными темпами взялись за проблему с детсадом
Новую пенсионную реформу проведут в России
Путин объяснил подорожание картошки до уровня бананов
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
6 июля 22:00
(МСК)
Италия
Испания
7 июля 22:00
(МСК)
Англия
Дания
Весь календарь
Последние матчи
3 июля 22:00
(МСК)
Украина 0
Англия 4
3 июля 19:00
(МСК)
Чехия 1
Дания 2
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • Adminsanek — 173 балла
  • chebo17 — 172 балла
  • Voloshin Serega — 167 баллов
сделать прогноз
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Иркут 69

Скорее эти упыри одобрят налог на бедность...

Nik3316

ЦитатаВ ходе рассмотрения было указано, что принятие документа приведет к возникновению двойного налогообложения.Акцизы...

лачинов

Ну вы еще вспомните "... не более двух сроков ...".

Dima73

То есть известные части занимались известными методами, и не один год,используя облачные сервисы Microsoft...
Sibnet.Ru