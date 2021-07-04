Песков заявил, что США стоят за провокацией с эсминцем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил что провокации, подобные той, что была с британским эсминцем в территориальных водах России у берегов Крыма, планируются в США.

«Я думаю, что суть подобных операций планируется все-таки у старших товарищей — все-таки за океаном», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

По его мнению, «в данном случае эсминец был просто инструментом провокации». «И президент объяснил, что так прощупываются какие-то узкие места, слабые места в системе отслеживания целостности границы, в системе реагирования и т. д. и т. п. Это сознательная, хорошо спланированная провокация» — подчеркнул Песков.

Он подчеркнул, что Россия будет жестко отвечать на провокации, подобные инциденту с британским эсминцем. Таким образом он ответил на замечание, что реакция на случившееся президента России Владимира Путина «была очень жесткой, из которой становится ясно: не надо повторять провокации, ответ будет по уставу, а в уставе — топить».

При этом представитель Кремля заметил, что не является «сторонником обсуждения таких сценариев Судного дня». «Но очевидно, что реакция будет, конечно же, жесткая», — указал Песков.

В Минобороны РФ 23 июня сообщили, что Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ РФ остановил нарушение госграницы эсминцем Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент.