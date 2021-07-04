Россия испытает элементы ядерного буксира «Зевс» на МКС

Роскосмос планирует испытать капельный холодильник-излучатель для ядерного буксира «Зевс» на борту Международной космической станции (МКС), следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.

Создание элементов ядерного буксира на основе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса, по данным РИА Новости, ведется в России с 2010 года.

В 2019 году на Международном авиакосмическом салоне МАКС впервые представили макет буксира, а на форуме «Армия-2020» — трехмерную графику его работы в космосе.

В январе 2020 года в презентации первого заместителя генерального директора «Роскосмоса» Юрия Урличича, представленной на «Королевских чтениях», говорилось о планах запустить ядерный буксир на орбиту в 2030 году для летных испытаний.

После этого планируется приступить к его серийному производству и коммерческому использованию. Согласно ранее обнародованному на сайте госзакупок контракту, разработка аванпроекта буксира завершится к июлю 2024 года и обойдется в 4,2 миллиарда рублей.

Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название «Зевс», а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются «Нуклон».