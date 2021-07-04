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Врач поделился правилами безопасной ходьбы босиком

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Pexels / Pixabay License

Врач Владимир Хорошев объяснил, почему полезно ходить босиком и какая поверхность наиболее подходит для этого занятия.

Эксперт заявил, что на ступнях ног располагается множество биологически активных точек. На эту часть тела проецируются все внутренние органы и системы человека, сказал Хорошев в интервью радио Sputnik. При ходьбе босиком происходит массаж активных точек, которые оказывают благотворное влияние на весь организм.

Лучше всего для ходьбы босиком подходит округлая галька, рассказал врач. Прогулки по траве и песку тоже полезны, однако поверхность из гальки предпочтительнее: в этом процессе не только массируются ступни, но и укрепляются суставы.

Хорошев посоветовал даже в лучших условиях ходить босиком два-три часа в день. Остальное время лучше проводить в обуви, поскольку у большинства людей есть плоскостопие. Кроме того, стоит избегать жесткие поверхности, которые могут поранить ноги и нанести вред.

По асфальту, по бетону ходить босиком нельзя — любая твердая поверхность нежелательна для наших стоп и для нашего организма, указал врач.

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