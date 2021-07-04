Госдеп отказался возвращать России дипсобственность

Власти Соединенных Штатов отказались возвращать российскому МИД отнятую дипсобственность, рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«На уровне руководства Госдепартамента мне было четко сказано: мы вам собственность не отдадим, у вас есть дома — продавайте их, думайте о том, что бы вы хотели купить», — пояснил Антонов дипломат в эфире канала «Соловьев Live»

По словам посла, этот вопрос — «один из серьезнейших раздражителей», его поднимали и президент, и министр иностранных дел.

Он отметил, что и в Сан-Франциско, и в Сиэтле в резиденции российского генконсульства находятся люди, но как они присматривают за этими зданиями — непонятно. Антонов добавил, что дипломаты каждые две недели направляют ноту, в которой просят разрешить послу «зайти и посмотреть», что там происходит, и каждый раз приходит отрицательный ответ.

В сентябре 2017 года генконсульство России в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства в Нью-Йорке передали американской стороне по требованию Госдепартамента. Ведомство потребовало закрыть их в ответ на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в России.