Более 25 тыс. случаев COVID-19 впервые с января выявили в России

Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 за последние сутки зафиксировал в России 25 142 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Это максимальное число новых заболевших за 24 часа с 2 января, когда было зафиксировано 26,3 тысячи новых случаев. Всего с начала пандемии в стране заразились 5,61 миллиона человек.

Лидерами по количеству новых пациентов с COVID-19 по-прежнему остаются Москва (7624), Подмосковье (2696) и Санкт-Петербург (1784). За ними идут Нижегородская область (432), Воронежская область (359), Забайкальский край (335), Бурятия (334), Крым (331).

Скончались за сутки 663 человека, всего, по данным оперативного штаба, коронавирус унес жизни почти 138 тысяч человек. Это меньше данных Росстата, который только с апреля прошлого года по апрель 2021-го насчитал около 270 тысяч летальных исходов.

Разница объясняется иной методикой подсчетов, сообщает РБК со ссылкой на Росстат. Это ведомство включает в свою статистику случаи, когда коронавирус выявляют уже после смерти, а также летальные исходы от других болезней, произошедшие на фоне COVID-19.

С начала июня заболеваемость COVID-19 в стране выросла практически втрое. Власти и медики объясняли это распространением более агрессивных штаммов, низкими темпами вакцинации и пренебрежением людей к защитным мерам.