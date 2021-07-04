Аномальное количество осадков и жару пообещали Сибири

Аномальное количество дождей прогнозируется в трех регионах России, еще в трех сибирских регионах ожидается сильная жара, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Избыток осадков ожидается в Иркутской области, в Бурятии, на севере Красноярского края», — сказал ТАСС Вильфанд.

По его словам, Омскую, Новосибирскую области и Алтайский край в ближайшие дни ожидает сильная жара за 30 градусов.

На Западе Красноярского края температура будет около нормы, отметил Вильфанд.