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Две девочки и спасавший их мужчина утонули в Иртыше в Омской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Леонид Леонидов, Sibnet.ru

Уголовное дело возбуждено в Омской области по факту гибели двух 14-летних девочек и 31-летнего мужчины на реке Иртыш, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

По предварительным данным, 3 июля 2021 года в селе Троицкое трое несовершеннолетних девочек начали тонуть, одну из них спас отдыхавший рядом мужчина. Две другие и сам мужчина утонули, говорится в сообщении.

«Установлено, что должностными лицами муниципалитета не в полном объеме принимались меры, направленные на предотвращение несчастных случаев на воде», — уточнила прокуратура региона.

Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. Следственным управлением СК РФ по Омской области возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям 109, 293 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», «Халатность»).

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