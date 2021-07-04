Врач посоветовал, как снять головную боль без таблеток

Врач-терапевт Михаил Когтев рассказал, когда от головной боли можно избавиться без медицинских препаратов, а в каких случаях следует обратиться к врачу.

«Все головные боли можно разделить на два типа: первичные — те, которые появляются сами по себе, и вторичные, когда головная боль — это последствие заболевания. Без медицинских препаратов можно избавиться только от первичных», — сказал Когтев в интервью РИА Новости.

По словам терапевта чаще всего встречается «головная боль напряжения». Ее причины — стрессы, переживания, депрессии, тревожные расстройства. Кора головного мозга работает слишком интенсивно, поэтому возникает напряжение. Такую боль можно устранить без лекарств, с помощью релаксации.

«Будут полезны медитация, йога, различные дыхательные практики — все, что отвлекает внимание человека от его проблем и внутренних конфликтов», — продолжает Михаил Когтев.

С мигренями без помощи врача и специфической терапии не справиться, предупреждает терапевт. Кроме того, важно помнить, что головная боль может возникать из-за сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, инсульта. Если головная боль сопровождается тошнотой, следует незамедлительно обратиться к врачу.