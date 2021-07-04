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Эколог предложил способ «успокоить» погоду в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жара с рекордной температурой, а потом ливень с наводнениями, как нынешним летом в России, — это признаки того, что климат «нервничает», считает директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

Погодные аномалии стали проявляться в последнее время чаще и резче, так как из-за глобального потепления, связанного с деятельностью человека, стал меняться характер климата, считает Алексей Кокорин.

«Это более "нервный" климат. Грубо говоря, климатическая система Земли — это нечто тяжелое и большое, что сдвинуть довольно тяжело. Скажем, что человечество сдвинуло ее на градус, но при этом раскачало сильнее. То есть усиления парникового эффекта примерно на 5% оказалось недостаточно, чтобы потеплело на 5 градусов, но достаточно, чтобы раскачать климат», – объяснил климатолог в интервью радио Sputnik.

По его словам, «успокоить» климатическую систему можно, но на это нужно много десятилетий или даже несколько столетий, а для начала следует приложить максимум усилий, чтобы не раскачать климатические качели еще больше.

«Для этого нужно снизить выбросы парниковых газов, то есть надо переходить на "зеленый" путь развития, что постепенно и происходит», — сказал представитель WWF России.

По его словам, есть прогноз умеренного развития событий — полностью вернуться к прежним климатическим нормам не удастся, но ситуация будет приемлемой. «Это будет, если лет через 50 мы придем к углеродной нейтральности, то есть выбросы будут небольшие, а леса их будут компенсировать», — считает Кокорин.

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