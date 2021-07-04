Байден усомнился в причастности России к последним кибератакам

Президент США Джо Байден заявил, что не уверен, что за недавней хакерской атакой, от которой пострадала международная компания Kaseya и порядка 20 других поставщиков IT-услуг, стоит Россия.

«Мы не уверены, что это русские. Первоначально предполагалось, что это не российское правительство, но мы пока не уверены», — цитирует РБК Байдена.

Американские СМИ 3 июля сообщили о хакерской атаке с применением программы-вымогателя на ряд IT-компаний. Жертвами хакерской атаки стали по меньшей мере 20 поставщиков IT-услуг, в том числе международная компания Kaseya, а также как минимум 1 тысяча предприятий, которые являются их клиентами.

С помощью программы-вымогателя злоумышленники требовали выкуп. Сумма выкупа начиналась от 45 тысяч долларов.