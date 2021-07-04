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Перечислены российские курорты с «фантастически» теплой водой

Источник:
ТАСС
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Фото: © Nikolay Sizonenko / Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура воды на некоторых российских курортах достигла «фантастических» показателей.

«В Черном море температура воды просто фантастическая, замечательная. <...> В Анапе и Геленджике — 27 градусов, в Туапсе — 29 градусов», сообщил он ТАСС.

По словам Вильфанда, в Евпатории, Ялте, Алуште, Феодосии и Сочи вода прогревается до 26 градусов.

Власти Краснодарского края изменили правила для въезжающих туристов. Заселиться в отели и гостиницы с 1 июля можно только при наличии определенных документов, например сертификата о вакцинации. с 1 августа на курорты смогут приехать и непривитые туристы, но они должны будут пройти вакцинацию уже на месте — в течение трех дней после прибытия.

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