Перечислены российские курорты с «фантастически» теплой водой

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура воды на некоторых российских курортах достигла «фантастических» показателей.

«В Черном море температура воды просто фантастическая, замечательная. <...> В Анапе и Геленджике — 27 градусов, в Туапсе — 29 градусов», сообщил он ТАСС.

По словам Вильфанда, в Евпатории, Ялте, Алуште, Феодосии и Сочи вода прогревается до 26 градусов.

Власти Краснодарского края изменили правила для въезжающих туристов. Заселиться в отели и гостиницы с 1 июля можно только при наличии определенных документов, например сертификата о вакцинации. с 1 августа на курорты смогут приехать и непривитые туристы, но они должны будут пройти вакцинацию уже на месте — в течение трех дней после прибытия.