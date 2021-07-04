Эксперты рассказали о симптомах индийского штамма коронавируса

Индийский штамм коронавируса «Дельта» может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта, сообщил пульмонолог Алексей Никишенков.

«В последнее время, после того, как стал распространяться штамм "Дельта", коронавирусные пациенты все чаще жалуются на расстройство желудочно-кишечного тракта — диарею, боли в животе. Этот симптом добавился к тому, что было раньше, а именно — кашель, слабость, миалгия (боль в мышцах), — пояснил ТАСС Никишенков.

Появление «желудочного ковида» у пациентов, заразившихся штаммом «Дельта», подтвердил и врач-иммунолог Владимир Болибок. «Для ковида, который сейчас напал, штамма "Дельта", характерен так называемый "желудочный синдром" или "желудочный ковид". Достаточно часто к уже известным симптомам прибавляются боли в животе, рвота и понос», — рассказал он.

При этом врач-вирусолог Виктор Ларичев, в свою очередь, уверен — все симптомы, проявлявшиеся ранее у пациентов, заразившихся уханьским штаммом коронавируса, остались актуальными и для индийского штамма.

Версия коронавируса «Дельта» обнаружена в Индии в октябре прошлого года. Всеиндийский институт медицинских исследований сообщил, что этот вариант вируса способен инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в Индии вакцинами Covaxin и Covishield. Вариант этого штамма «Дельта плюс» считается еще более заразным.