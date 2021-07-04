Явлинский объяснил отказ от участия в выборах в Госдуму

Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, отказавшийся участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году, объяснил это решение необходимостью «открыть дорогу молодым».

«Что касается лично меня, то просто никакого другого способа для того, чтобы реально открыть дорогу молодым, нет», — пояснил он ТАСС. При этом намерен остаться в политике. По его словам, для этого не нужен статус депутата Государственной думы. «Я никуда не денусь, я буду работать рядом с ними со всеми», — отметил он.

Политик, возглавляющий федеральный политкомитет «Яблока», считает, что для реализации долгосрочных и перспективных перемен в стране «в политику должны прийти люди следующего поколения», которые «должны учиться участию в политике, должны понимать, как работать в государственных органах, как заниматься законодательной деятельностью».

«Поэтому "Яблоко" в этот раз предлагает совершенно особый список [кандидатов на выборы в Госдуму] — список нового поколения. Этим людям в основном до 40 лет. Мы уверены, что если их поддержит избиратель, то у них есть шанс очень хорошо работать в Госдуме», — заявил Явлинский.

По его словам, «это люди, биографии которых не омрачены никакими событиями последних 30 лет, эти люди свободны от предрассудков, стереотипов». Он убежден, что, голосуя за этих кандидатов, избиратели проголосуют «за себя, за своих детей, за свою смену».