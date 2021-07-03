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Путин подписал 135 законов за два дня

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин 1 и 2 июля подписал рекордное количество федеральных законов — 135, следует из данных на портале правовой информации.

Так, Путин запретил публиковать личные данные силовиков и лиц, находящихся под государственной защитой, работать в России без открытия представительства крупным зарубежным IT-компаниям.

Президент запретил отрицать решающую роль СССР во Второй мировой войне, публиковать изображения нацистских преступников, покупать оружие без медицинского освидетельствования, работать без дактилоскопии прибывающим в РФ мигрантам.

Путин обязал создать единый государственный счетчик трафика в интернете, запустить систему бесплатного транслирования телеканалов в сети, а также стимулировать «сельский туризм», которым власти надеются заменить гражданам поездки за рубеж.

Также глава государства обязал банки передавать Минюсту информацию о счетах и операциях некоммерческих организаций, подписал закон о «церковном имуществе», гарантирующий РПЦ компенсацию в случае изъятия активов в пользу государства.

Путин подписал первый в истории страны закон об ограничении выбросов парниковых газов, ввел новые меры поддержки населения и бизнеса, утвердил поправки в Налоговый кодекс, ужесточил уголовную ответственность за продажу товаров без маркировки и незаконный оборот оружия.

Всего президентские подписи появились под тысячей с лишним законодательного текста, поступившие в Кремль в последнее время. Законы были утверждены и официально опубликованы в течение 48 часов.

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