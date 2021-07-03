Таинственный парящий объект обнаружили в космосе

Американские ученые обнаружили в так называемом нейтральном космосе загадочное одинокое облако, превосходящее по своим размерам Млечный Путь.

Анализ показал, что объект наполнен очень горячим газом, температура которого варьируется о 9700 до 9 700 000 градусов Цельсия. Его общая масса в 10 миллиардов раз превышает массу Солнца, сообщается на сайте Университета штата Алабама.

Облако было обнаружено случайно, астрофизики нашли его, изучая архивные данные наблюдений скоплений галактик. Примечательно, что оно не связано с какой-либо галактикой и находится совершенно в пустой зоне.

По версии ученых, массивное загадочное облако было «вырвано» из какой-то галактики, после того как его скорость в 50 раз превысила скорость вращения Земли вокруг Солнца. Возраст объекта при этом составляет сотни миллионов лет.

Самое странное — долговечность этого облака, в обычных условиях оно должны было довольно быстро рассеяться. Исследователи предполагают, что в облаке может существовать сильное магнитное поле, которое удерживает его от распада.