Подсчитана стоимость «разрушителя» Крымского моста

Разработка берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун», которого украинские военные называют «уничтожителем Крымского моста», оценивается в 40 миллионов долларов.

Сумму назвал глава конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев. По его словам, дальность комплекса составляет порядка 280 километров, а в стоимость разработки также входят средства связи, машины и ракеты, пишет украинский портал Defense Express.

В 2020 году украинские военные провели испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун». В ходе испытаний ракеты успешно поразили две цели в Черном море с интервалом в две секунды.

Коростелев уточнил, что цели располагались на расстоянии 85 и 110 километров соответственно. Крылатая ракета Р-360 может нести боеголовку массой 150 килограммов. Одновременно комплекс может запустить до 24 ракет.

Киев считает, что комплекс «Нептун» сможет за считанные минуты уничтожить Крымский мост, а также любые российские военные корабли. При этом пока неясно, когда именно украинская армия получит его на вооружение.