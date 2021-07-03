Правительство раскритиковало введение налога на роскошь

Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о введении с 2022 года налога для владельцев дорогостоящей недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов.

В ходе рассмотрения было указано, что принятие документа приведет к возникновению двойного налогообложения. Правительство отметило, что указанное имущество «уже является объектом налогообложения другими налогами».

Проект закона предполагал, что налог на роскошь должны уплачивать владельцы жилой недвижимости и земельных участков стоимостью от 50 миллионов рублей, автомобилей — от 8 миллионов рублей, самолетов, вертолетов, яхт, катеров — от 15 миллионов рублей.

Налоговые ставки на недвижимость должны были составить от 0,3% до 3% в зависимости от стоимости, на автомобили — 1–5%, для яхт и самолетов — 3–7%. Глава «Справедливой России» Сергей Миронов назвал налог «механизмом для снижения уровня социального неравенства».

По оценке партии, число россиян с доходами ниже прожиточного минимума приблизилось к 20 млн человек, или 13,5% от общей численности населения. Налог на роскошь можно было направить на развитие программ по борьбе с бедностью.