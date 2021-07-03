Кошек посоветовали изолировать от больных коронавирусом

Домашние кошки могут заболеть коронавирусом от человека, доказали канадские ученые. Они посоветовали больным COVID-19 отказаться от близких контактов с животными.

Ученые провели эксперимент, выбрав 48 домашних кошек и 54 собаки из 77 семей. Домашние животные были протестированы на наличие антител к коронавирусу. При этом их владельцев опросили о степени близости со своими питомцами, пишет Phys.org.

Оказалось, что положительный результат теста на антитела обнаружен у 67% домашних кошек и 43% собак. Анализ также показал, что привыкшие спать в постели хозяина кошки болели коронавирусом чаще.

Для сравнения ученые проверили также наличие антител у бездомных кошек из приюта. Положительный результат был отмечен только у 3% животных. Поэтому риск заразить домашнее животное коронавирусом очень высок, отмечают исследователи.

Они рекомендуют владельцам питомцев при заболевании COVID-19 не пускать кошку или собаку в свою спальню и ограничить любые контакты с животным, чтобы не допустить заражения. При этом известно, что кошки переносят заболевание легче, чем люди.