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Вакцины от коронавируса порекомендовали смешивать

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Air Force

Получившие первую дозу вакцины от коронавируса AstraZeneca должны получить вакцину другого типа в качестве второй дозы независимо от их возраста, такое решение приняли в постоянном комитете по вакцинации Германии.

Немцам рекомендовано получать первую дозу препарата AstraZeneca, а вторую — вакцин Pfizer-BioNTech или Moderna. Как уточнили в комитете, в таком случае иммунный ответ «значительно лучше», чем при получении двух доз одного производителя, передает телеканал CNN.

При этом Всемирная организация здравоохранения пока не готова дать общую рекомендацию, связанную с комбинированием разных вакцин против коронавирусной инфекции, на которое переходит Германия.

ВОЗ отмечает, что полученные результаты по смешиванию вакцин обнадеживают, однако сейчас идут дополнительные исследования.

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Топ комментариев

olegsbeglov

Верните запрет работать более 8 часов в день без доплаты, зарплату маленькую получать, к врачу записываться...

Иркут 69

Значит таков их уровень и нечего тешить себя иллюзиями о матчах с грандами. Уровень сборной РФ на сегодня...

Dima73

То есть известные части занимались известными методами, и не один год,используя облачные сервисы Microsoft...

nastya19944

Пообещал и сделал разные понятия.
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