Вакцины от коронавируса порекомендовали смешивать

Получившие первую дозу вакцины от коронавируса AstraZeneca должны получить вакцину другого типа в качестве второй дозы независимо от их возраста, такое решение приняли в постоянном комитете по вакцинации Германии.

Немцам рекомендовано получать первую дозу препарата AstraZeneca, а вторую — вакцин Pfizer-BioNTech или Moderna. Как уточнили в комитете, в таком случае иммунный ответ «значительно лучше», чем при получении двух доз одного производителя, передает телеканал CNN.

При этом Всемирная организация здравоохранения пока не готова дать общую рекомендацию, связанную с комбинированием разных вакцин против коронавирусной инфекции, на которое переходит Германия.

ВОЗ отмечает, что полученные результаты по смешиванию вакцин обнадеживают, однако сейчас идут дополнительные исследования.