Россия установили рекорд суточной смертности от коронавируса

Максимальная с начала пандемии смертность от коронавируса за сутки зафиксирована в России, число летальных исходов составило 697, следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Так, 110 пациентов скончались в Санкт-Петербурге, 26 — в Нижегородской области, 24 — в Иркутской области, по 21 — в Краснодарском крае и Московской области. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 137 262 человека с подтвержденным диагнозом.

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 24 439 человек. Общее количество инфицированных достигло 5 585 799. Условная летальность составляет 2,46%, свидетельствуют опубликованные данные.

Больше всего новых заразившихся зафиксировано в Москве — 7446. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также стали Московская область (2596 случаев) и Санкт-Петербург (1733 случая).