Лукашенко перекрыл границу между Беларусью и Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной.
«Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной», — заявил Лукашенко, выступая в пятницу на торжественном собрании по случаю Дня независимости.
Он объявил, что белорусские власти выявили спящие террористические ячейки, которые намерены насильственным путем сменить власть в республике. Лукашенко уточнил, что к подготовке переворота в стране причастны Германия, США, Польша и Украина.
После экстренной посадки самолета Ryanair в Минске Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. Железнодорожное сообщение между странами также остановлено, а на пересечение границы на автомобиле сейчас действуют жесткие ограничения.
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