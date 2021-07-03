Лукашенко перекрыл границу между Беларусью и Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной.

«Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной», — заявил Лукашенко, выступая в пятницу на торжественном собрании по случаю Дня независимости.

Он объявил, что белорусские власти выявили спящие террористические ячейки, которые намерены насильственным путем сменить власть в республике. Лукашенко уточнил, что к подготовке переворота в стране причастны Германия, США, Польша и Украина.

После экстренной посадки самолета Ryanair в Минске Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. Железнодорожное сообщение между странами также остановлено, а на пересечение границы на автомобиле сейчас действуют жесткие ограничения.