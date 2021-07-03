Windows 11 изменят цвет «синего экрана смерти»

Компания Microsoft изменит традиционный «синий экран смерти» в новой операционной системе Windows 11. Он впервые станет черным.

Примечательно, что в предварительных сборках Windows 11, которые распространяет корпорация Microsoft, экран по-прежнему синий. Изменения коснутся стабильных версий, которые станут доступны пользователям осенью 2021 года.

Отмечается, что это первое изменение в дизайне BSOD с момента появления QR-кодов в 2016 году и грустного смайлика в Windows 8 в 2012 году. При этом изначально «экран смерти» во всех операционных системах был синий.

Windows 11 была представлена 24 июня. Пользователи Windows 10 смогут бесплатно обновиться до новой операционной системы не раньше начала 2022 года, а ее распространение стартует в октябре 2021 года.