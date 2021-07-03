Сборная Испании отправила Швейцарию домой

Сборная Испании победила по пенальти команду Швейцарии в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу. Испанцы первыми обеспечили себе место в полуфинале турнира.

Счет в матче на стадионе в Санкт-Петербурге был открыт на 8-й минуте — в свои ворота мяч срезал швейцарский футболист Денис Закария. Примечательно, что этот гол стал уже десятым на Евро-2020, забитым в свои ворота, это рекорд за всю историю проведения чемпионатов.

Однако швейцарцы сумели навязать обоюдоострую игру во втором тайме и отыгрались — на 68-й минуте Джордан Шакири воспользовался ошибкой защиты сборной Испании и провел ответный мяч, счет стал равным, 1:1.

На 77-й минуте матча красную карточку получил полузащитник сборной Швейцарии Ремо Фройлер. В результате сборная Швейцарии осталась в меньшинстве, при этом она сохранила ворота в неприкосновенности до завершения дополнительного тайма.

Победитель определился в серии пенальти, в которой точнее были испанцы — 3:1. Свои удары реализовали Данни Ольмо, Жерар Морено и Микель Оярсабаль у сборной Испании, у швейцарцев точный удар на счету Марио Гаврановича.