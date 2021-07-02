Путин отменил обязательный техосмотр

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает автовладельцев от необходимости предоставлять при оформлении полиса ОСАГО документ о прохождении техосмотра — диагностическую карту.

Согласно опубликованному на официальном портале правой информации документу, из закона о безопасности дорожного движения исключается норма о необходимости проведения технического осмотра транспортных средств для получения полиса ОСАГО.

Норма вступит в силу с 22 августа 2021 года. Ранее отменить «связку» ОСАГО и техосмотра законодателей попросили Российский союз автостраховщиков и Всероссийский союз страховщиков.

По их мнению, закон об ОСАГО требует доступности приобретения обязательных полисов для водителей, тогда как водители зачастую сталкиваются с проблемами при прохождении технического осмотра.

Согласно положениям нового закона о техосмотре, с 1 марта этого года все диагностические карты на автомобили оформляются в электронном виде. Водители, для которых подошел срок проведения ТО к моменту вступления закона в силу, получили отсрочку до 1 октября этого года.