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Астрономы разгадали природу «инопланетных сигналов»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Источниками мощных радиосигналов, которые поступают на Землю через определенные промежутки времени на основе регулярного цикла, являются нейтронные звезды с экстремально сильным магнитным полем.

Такие сигналы принято называть Fast radio burst (FRB) — быстрый радиовсплеск. Это чрезвычайно мощные вспышки радиочастотного излучения, которые длятся всего несколько миллисекунд, но при этом одна такая вспышка испускает энергии больше, чем сотни миллионов Солнц.

Международная команда астрономов уверена, что ответственным за появление радиоизлучения может быть астрофизический мазер. Он способен производить когерентное излучение микроволнового диапазона, который принимают за инопланетные сигналы.

По мнению ученых, мазерное излучение может порождаться магнитарами в нескольких случаях. Например, если магнитар является изолированной нейтронной звездой или находится в составе двойной звездной системы с определенным орбитальным расстоянием.

Главный вопрос — как такое излучение способно производить радиоизлучение слишком низкой частоты. Астрофизики уверены, что проблема решается, если магнитар порождает релятивистскую ударную волну со слабым магнитным полем.

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