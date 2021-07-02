Юная фигуристка примерила пиджак на голое тело

Российская фигуристка Анастасия Гулякова опубликовала в своем Instagram откровенную фотосессию — на снимке 18-летняя девушка сидит в кресле в пиджаке, надетом на голое тело.
Подписчики высоко оценили фотографию спортсменки — некоторые отметили, что у Гуляковой получился красивые и стильный образ, другие указали на ее смелость, а самый восторженный назвал девушку «Афродитой».
Гулякова в 2020 году стала победительницей финала Кубка России в женском одиночном катании. В ее активе также третье место на этапе Гран-при. Спортсменка тренируется под руководством Алексея Мишина.
Примечательно, что по аккаунту Гуляковой в Instagram можно заметить, что девушка любит участвовать в фотосессиях, однако откровенный снимок фигуристка опубликовала впервые.
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