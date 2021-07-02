Подводный флот России проведет спецучения в Арктике

Подводники Северного флота начали испытывать системы и вооружения подводных лодок на предельной глубине в 500 метров в Баренцевом и Норвежском морях, сообщает пресс-служба флота.

«Подводники Северного флота приступили к проведению специального учения по испытанию систем и вооружения подводных лодок в глубоководных районах Баренцева и Норвежского морей», — отметили в пресс-службе.

В учениях принимают участие экипажи нескольких подводных лодок, в том числе четвертого поколения. Учения проходят в плановом порядке и продолжатся несколько дней. «Глубоководные испытания проходят на глубинах свыше 500 метров, которые являются предельными для большинства современных подводных лодок», — подчеркнули в пресс-службе.

Как отмечается, поисково-спасательное обеспечение осуществляют силы аварийно-спасательного отряда Северного флота.