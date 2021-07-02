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#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Власти призвали металлургов экономить кислород ради больниц

Источник:
РБК
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Фото: © Пресс-служба мэрии и правительства Москвы

Минпромторг России призвал металлургические компании снизить потребление технического кислорода при производстве стали, чтобы была возможность увеличить поставки медицинского кислорода в больницы

Первый замглавы Минппромторга Василий Осьмаков предложил проработать возможность временно перераспределить мощности производителей, чтобы не допустить дефицита газа для нуждающихся в кислородотерапии больных COVID-19, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Металлургические заводы используют технический кислород для производства чугуна и стали. Медицинский кислород отличается от технического минимальными количествами примесей.

По информации РБК, такое решение было предложено после требования премьер-министра Михаила Мишустина обеспечить медицинские учреждения достаточным запасом кислорода.

Также стало известно, что ведомство разослало крупнейшим металлургическим предприятиям письмо с просьбой предоставить сведения об объемах закупки технических газов.

В Минпромторге предупредили, что эти контракты могут быть пересмотрены, поскольку объем произведенного медицинского кислорода «стремительно сокращается».

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COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
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