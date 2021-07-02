TikTok увеличил продолжительность видео до трех минут

Социальная сеть TikTok увеличила максимальную продолжительность загружаемых видео с одной до трех минут, говорится в сообщении сервиса

«В ближайшие недели мы предоставим пользователям возможность создавать более длинные видео в TikTok, что даст нашему международному сообществу возможность снимать, загружать и редактировать видео продолжительностью до трех минут непосредственно в TikTok», — говорится в публикации.

До этого функция была доступна для некоторых пользователей, а теперь доступ к ней получат все.

В пресс-службе социальной сети добавили, что пользователи получат уведомление о том, что более длинные видео входят в набор инструментов.