Британский блогер утопил Lada Niva в озере. ВИДЕО

Британский блогер во время тест-драйва утопил российский внедорожник Lada Niva Legend и удивился, что после этого автомобиль смог завестись и поехать — видео опубликовано на YouTube-канала The Late Brake Show.

Блогер отметил, что «Нива» довольно проходимый автомобиль, кроме того, она очень проста в ремонте. Затем водитель решил проверить, как Lada Niva может преодолевать водные преграды. Сначала внедорожник легко преодолел водную полосу.

Но в неглубоком, как казалось водителю пруду, передняя часть машины утонула. Самостоятельно выбраться Niva не смогла, ее вытащил другой автомобиль.

К удивлению блогера, после длительного пребывания в воде Lada Niva завелась и спокойно доехала до дома.