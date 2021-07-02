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Представлен ноутбук отечественной разработки «Гравитон»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © 3Logic Group

Российская компания 3Logic Group представила ноутбук собственно разработки «Гравитон Н15И-К2», отвечающий требованиям импортозамещения.

В компьютере использована материнская плата, созданная отечественными специалистами, а вот процессор — привычный Intel Core i5 восьмого поколения, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Ноутбук оснащается 15,6-дюймовым FullHD-экраном, максимальный объем оперативной памяти составляет 32 ГБ, одновременно могут работать 2,5-дюймовый диск и М.2-накопитель.

Лэптоп работает как на Windows 10, так и на отечественных операционных системах Astra Linux или Astra. "Гравитон Н15И-К2" получил заключение Минпромторга, которое подтверждает его соответствие требованиям импортозамещения.

Ноутбук, созданный для госзаказчиков и коммерческих организаций, пока не будет представлен в рознице. Стоимость отечественного ноу-хау не раскрывается.

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