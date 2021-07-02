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Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми по 10 тысяч рублей в августе-декабре 2021 года, сообщает пресс-служба Кремля.

Деньги будут перечислены одному из родителей (опекунов, попечителей, усыновителей) детей в возрасте от шести до 18 лет, имеющих гражданство РФ (при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2021 года), сказано в сообщении.

Глава государства установил, что «выплата осуществляется на каждого ребенка», уточнила пресс-служба Кремля.

Также единовременная выплата положена инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим гражданство РФ и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (законных представителей).

Как подчеркивается в указе, если единовременную выплату получает один из родителей (законных представителей) инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, такую выплату осуществляют на каждого инвалида либо на каждое лицо с ограниченными возможностями здоровья.

В документе уточняется, что получатели единовременной выплаты вправе обратиться в Пенсионный фонд России за назначением такой выплаты до 1 ноября.

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