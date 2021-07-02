Большая часть россиян высказалась против локдауна

Больше половины жителей России высказались против введения нового локдауна в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, говорится в результатах опроса банка «Открытие».
Так, 51% россиян уверены, что новые жесткие ограничения «окончательно убьют экономику и еще сильнее снизят доходы населения», говорится в исследовании, приводит РИА Новости результаты опроса.
28% опрошенных считают, что в их регионах нет никаких санитарных оснований для введения нового локдауна. При этом чаще всего такого мнения придерживаются в Сибири (36%) и на Северном Кавказе (35%).
За идею ввести локдаун как ответ на новую волну пандемии лишь 20% респондентов. Активнее всего эту меру поддерживают в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (32%), а также в Москве и Подмосковье (28%).
Меньше всего готовы к локдауну в Южном федеральном округе (12%) и Поволжье (15%).
В начале марта лишь 17% россиян в ходе опроса, проведенного порталом Superjob, сообщили, что сохранили позитивные воспоминания о периоде самоизоляции весной 2020 года. Из них 3% заявили, что вынужденное сидение дома принесло ощущение внепланового отдыха.
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