Болельщики потребовали переигровки матча Франция — Швейцария

Французский болельщик потребовал переиграть матч 1/8 финала чемпионата Европы против сборной Швейцарии, так как вратарь Ян Зоммер якобы нарушал правила — петиция с таким призывом появилась в Сети.
В 1/8 финала Евро-2020 Франция и Швейцария в основное время сыграли вничью 3:3. Дополнительное время не выявило победителя. В серии пенальти сильнее со счетом 5:4 оказались швейцарцы.
Один из французских болельщиков считает, что вратарь швейцарцев Ян Зоммер в эпизоде с ударом французского форварда Киллиана Мбаппе нарушал правила, не находясь на линии ворот, получив преимущество при отражении удара. Поэтому требуется переигровка, говорится в петиции на сайте Les Lignes Bougent.
В настоящее время петицию подписали уже около 300 тысяч человек.
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