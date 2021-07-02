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Болельщики потребовали переигровки матча Франция — Швейцария

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/equipedefrance

Французский болельщик потребовал переиграть матч 1/8 финала чемпионата Европы против сборной Швейцарии, так как вратарь Ян Зоммер якобы нарушал правила — петиция с таким призывом появилась в Сети.

В 1/8 финала Евро-2020 Франция и Швейцария в основное время сыграли вничью 3:3. Дополнительное время не выявило победителя. В серии пенальти сильнее со счетом 5:4 оказались швейцарцы.

Один из французских болельщиков считает, что вратарь швейцарцев Ян Зоммер в эпизоде с ударом французского форварда Киллиана Мбаппе нарушал правила, не находясь на линии ворот, получив преимущество при отражении удара. Поэтому требуется переигровка, говорится в петиции на сайте Les Lignes Bougent.

В настоящее время петицию подписали уже около 300 тысяч человек.

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