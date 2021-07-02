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Должник впервые в России лишился единственного жилья

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Житель Екатеринбурга, задолжавший 21 миллион рублей и признанный банкротом, лишился единственного жилья — пятикомнатной квартиры. Это первый подобный случай в России.

Мужчину признали банкротом еще в мае 2018 года, он сразу просил исключить из конкурсной массы его двухуровневую пятикомнатную квартиру в Екатеринбурге площадью 147,3 квадратных метров как единственное жилье, приводит «Коммерсантъ» материалы дела.

Кредиторы голосовали за замену этой квартиры на «однушку» в том же городе площадью 31,7 квадратных метра (при соцнорме в 10 квадратов), учитывая, что должник холост и не имеет иждивенцев. Суды разных уровней продолжались несколько лет, но в итоге квартира была продана на торгах.

Юристы отмечают, что это первый известный случай продажи единственной квартиры банкрота с предоставлением ему более скромного жилья. В дальнейшем возможно, что формальными собственниками жилья снова будут делать несовершеннолетних детей и бывших супругов.

«В обществе существует определенный запрос на взыскание роскошного жилья должника. И Конституционный суд недавно допустил изъятия из правила об абсолютном иммунитете единственного жилья», — отметил юрист Денис Быканов.

Тема: Правила жизни
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Жизнь #Законы #Квадраты
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