Спортивную драму «Один вдох» покажут на Первом канале

Фильм «Один вдох», основанный на истории жизни «королевы фридайвинга» Натальи Молчановой, впервые покажут на телевидении. Премьера состоится на Первом канале 4 июля.

Уникальность истории Молчановой в том, что она только в 40 лет начала заниматься экстремальным видом спорта. Но сумела установить более 40 мировых рекордов и стать многократной чемпионкой мира и основать Федерацию фридайвинга в России. Сюжет фильма «Один вдох» как раз посвящен этим событиям.

«Кроме мощной истории, сильной и потрясающе красивой героини, в нашем кино есть еще один важный персонаж — вода. Больше трети фильма снято под водой, на глубине и в открытом море. Это уникальные по своей красоте и напряженности кадры», — цитирует Первый канал режиссера картины Елену Хазанову.

Роль Натальи Молчановой в фильме исполнила актриса Виктория Исакова. Для подготовки к роли она занималась фридайвингом в Москве.

«Один вдох» — первый российский художественный фильм, снятый в открытом морена стометровой глубине.

Телепремьера спортивной драмы «Один вдох» состоится 4 июля в 22.00 на Первом канале.