Специалисты предупредили туристов о «медвежьем» лете в Сибири

Лето 2021 года выдалось «медвежьим». Численность хозяев тайги выросла почти на всех заповедных территориях в Сибири, а байкальские косолапые массово вышли к берегам озера в поисках еды, сообщил Sibnet.ru директор ФГУП «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин.

Численность медведей на заповедных территориях в Сибири выросла в 2021 году. Специалисты предполагают, что увеличению популяции послужили хорошая кормовая база в последние годы, и сейчас косолапые выходят из леса к людям.

«Действительно медведей очень много. Это связано с благоприятными кормовыми условиями и снижением уровня браконьерства», — объяснил директор «Заповедного Подлеморья».

В Забайкальском национальном парке хозяева тайга разбрелись по берегу озера. А одна медведица с медвежатами даже пришла на кордон «Монахово», где живут госинспекторы. Пока на побережье Байкала со стороны Бурятии неожиданных встреч человека и медведя не зафиксировано, но специалисты предупреждают туристов, что в этом году нужно быть осторожнее.

О выходе медведей к людям предупреждали в июне и сотрудники нацпарка «Красноярские столбы», о выросшей численности косолапых сообщил заповедники «Хакасский» и «Заповедное Прибайкалье». А в парке «Ергаки» произошла трагедия, когда медведь убил подростка и ранил взрослого мужчину.