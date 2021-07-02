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Российским синхронисткам запретили купальники с медведем на ОИ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Российским синхронисткам запретили выступать на Олимпиаде в Токио в купальниках с изображением медведя, сообщила пятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы Светлана Ромашина.

«Произошли некоторые изменения в связи с ограничениями — пришлось убрать из композиции название нашей страны, которое звучало на английском языке, и заменить эскизы купальников - на них был нарисован медведь. Изображение медведя использовать запретили. Но это не главное — программа остается та же, технические элементы такие же сложные и интересные, мы готовы ко всему», — цитирует Ромашину ТАСС.

В купальниках с медведем Ромашина и Светлана Колесниченко выступали в дуэте в программе «Калинка».

Запрет связан с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Российской сборной на Играх в Токио запрещено демонстрировать государственные символы, а также выступать под национальным флагом и национальным гимном.

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