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Задержан стрелявший в школьниц омич

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Омской области

Полицейские задержали жителя Омска, которого подозревают в стрельбе в двух школьниц, делавших селфи на фоне заката. Он также оказался несовершеннолетним.

В минувшие выходные две девочки 11 и 14 лет делали селфи на закате на улице Демьяна Бедного. В них выстрелил из пневматического пистолета неизвестный, пули попали в руки школьниц.

Полицейские и следователи установили примерный радиус стрельбы, в который попадали несколько частных домов. Опросив местных жителей, сотрудники уголовного розыска выяснили, что в одном из них живет 17-летний студент, который неоднократно был замечен в стрельбе из пневматического оружия у себя во дворе. За домом нашли спрятанную пневматическую винтовку.

«В ходе допроса молодой человек выдвинул версию, что не хотел стрелять в людей, а целился в птиц», – сообщило ГУ МВД по Омской области.

За хулиганство с применением оружия омичу грозит до семи лет колонии. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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