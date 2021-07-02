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Собчак решила судиться из-за блокировки интервью с Макаревичем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © xenia_sobchak, instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак будет судиться с Роскомнадзором из-за внесения интервью с Андреем Макаревичем в реестр запрещенной информации. Об этом она сообщила в Instagram.

«Мы будем судиться с Роскомнадзором, хотя и ясно, что суд нам не выиграть в нашем "правохоронительном" государстве», — написала она.

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Роскомнадзор по требованию МВД внес в реестр запрещенной информации интервью Собчак с музыкантом Андреем Макаревичем. Оно вышло два года назад и собрало на больше 2,5 миллиона просмотров. По словам ведущей, доступ к видео ограничили из-за пропаганды наркотиков.

«Что я по этому поводу думаю: конечно, никакой пропаганды там не было, просто РКН начал открытую войну с популярными Youtube-каналами. Вот только правила ведения этой войны мне до конца не понятны», — добавила Собчак.

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