США ввели мораторий на смертную казнь

Министр юстиции-генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил мораторий на приведение в исполнение высшей меры наказания на федеральном уровне.

«Сегодня министр юстиции <...> издал меморандум о введении моратория на смертную казнь на федеральном уровне до завершения обзора политики и процедур министерства. <...> Казни на федеральном уровне не будут назначаться, пока проводятся обзоры», — приводит ТАСС заявление Минюста США

В ведомстве отметили, что «каждому в федеральной системе уголовного правосудия не только соблюдение прав, гарантированных конституцией и законами США, но и справедливое и гуманное обращение». «Это обязательство имеет особую силу в делах о преступлениях, за которые предусмотрена смертная казнь», — подчеркнули в Минюсте.

Как отмечается в сообщении, предыдущая вашингтонская администрация внесла ряд изменений в политику и процедуры федеральных властей применительно к смертной казни. Гарленд поручил сотрудникам возглавляемого им ведомства провести обзор данных действий.

В США смертные казни разрешены на федеральном уровне, но 23 штата, а также столица и Пуэрто-Рико на местном уровне отказались от высшей меры наказания.

В 2019 году в период пребывания республиканца Дональда Трампа на посту президента была возобновлена практика применения высшей меры наказания в отношении преступников, осужденных на федеральном уровне. Нынешний президент Джо Байден во время своей предвыборной кампании обещал упразднить смертную казнь в США на федеральном уровне.