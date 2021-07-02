Новый прожиточный минимум установят в России

Прожиточный минимум (ПМ) для трудоспособного населения с 1 января 2022 года будет установлен в размере 13 026 рублей, говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.

«Установить с 1 января 2022 года величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения 11 950 рублей, для трудоспособного населения — 13 026 рублей, пенсионеров — 10 277 рублей, детей — 11 592 рубля», — говорится в документе.

Отмечается, что постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года.

С 1 января в России вступил в силу закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума, предполагающей их определение исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина — меньше).

Закон также устанавливает МРОТ в размере «не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год и не ниже МРОТ, установленного в текущем году».