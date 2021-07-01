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Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом

Источник:
РБК
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Фото: 1044 / CC BY-SA 3.0

Актер и музыкант, основатель легендарной рок-группы «Звуки Му» Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусом, он находится в реанимации, сообщила его жена Ольга Мамонова.

«Петр Мамонов госпитализирован в Коммунарку, находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое. Он поступил туда пять дней назад, в воскресенье»,— цитирует Мамонову РБК.

По ее словам, у господина Мамонова поражено 87% легких. Музыкант в апреле отметил свой 70-летний юбилей. В августе 2019 года музыканта госпитализировали с инфарктом миокарда, он перенес операцию на сердце.

Петр Мамонов — советский и российский рок-музыкант, актер и поэт. Он известен своими ролями в фильмах «Игла», «Остров», «Царь», «Шапито-шоу». Его группа «Звуки Му» считается классикой русского рока.

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