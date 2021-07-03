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Ликвидирован пожар на бройлерной фабрике в Бийске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Пожарные ликвидировали открытое горение на предприятии «Алтайский бройлер» в Бийске, где в субботу произошел пожар на площади 2 800 квадратных метров и частичное обрушение кровли, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

На момент прибытия пожарных горела кровля одного из цехов, возгорание произошло в компрессорном цехе, где проводились строительные работы. Весь персонал был немедленно эвакуирован.

Отмечается, что из-за выходного дня на рабочих местах находилось небольшое количество людей. По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате пожара на фабрике нет.

Птицефабрика «Алтайский бройлер» в 2018 году была приобретена группой «Черкизово». Предприятие является крупнейшим производителем мяса птицы в регионе и одним из лидеров в Сибирском федеральном округе.

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