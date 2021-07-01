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Новую станцию метро «Спортивную» достроили на 80%

Источник:
Sibnet.ru
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Новые эскалаторы привезли на станцию метро «Спортивную», готовность объекта составляет 80%, сообщил в четверг пресс-центр новосибирской мэрии.

На станции метро «Спортивной» будет 12 эскалаторов. Шесть уже установлены, еще три получили в четверг. Три последних поступят в Новосибирск в августе. Власти рассчитывают, что осенью пройдут пусконаладочные работы.

«Готовность станции составляет около 80 %. Серьезных финансовых проблем нет. Будем работать дальше, наращивая темпы. Сомнений в том, что станцию сдадим в срок, нет», – сказал мэр города Анатолий Локоть.

Сейчас на станции укладывают мягкую кровлю над зоной вестибюля. Продолжается отделка внутренних технических помещений станции, ведется монтаж систем вентиляции, отопления, канализации и водоснабжения. На совещании в четверг власти обсудили также внешний облик «Спортивной».

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«Цветовая гамма наружного павильона должна соответствовать традиционным цветам метрополитена, а оформление стен вестибюля должно соотноситься с тематикой Ледового дворца спорта», – сказано в сообщении мэрии.

Новая станция метрополитена «Спортивная» строится в пойме Оби на левом берегу между «Речным вокзалом» и «Студенческой» рядом с будущим ледовым дворцом спорта к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году.

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Новосибирск #Транспорт и дороги
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