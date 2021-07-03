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Как пережить аномальную жару: простые советы экспертов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Аномальная жара придет в сибирские регионы в ближайшие дни. Эксперты МЧС дали полезные советы, как правильно вести себя при жаркой погоде.

«Выполняя эти простые рекомендации, даже в условиях аномальной жары можно сохранить свое здоровье и здоровье своих детей, и в полной мере насладиться долгожданным и таким коротким сибирским летом», – говорится в сообщении ведомства.

Чтобы пережить жару с максимальным комфортом, спасатели посоветовали:

  • Носить легкую, свободную одежду из натуральных тканей, обязательно надевать легкие головные уборы и носить с собой бутылочку с водой.

  • Если на термометре больше 28 градусов, лучше не находиться на улице долгое время, особенно в период максимальной солнечной активности – с 11 до 17 часов.

  • Можно охладиться с помощью кондиционера, но температура в помещении должна отличаться от температуры на улице не более чем на 10 градусов, иначе можно простудиться.

  • Если кондиционера нет, можно охладить воздух, используя емкость с водой, которая ставится перед вентилятором. Вода под действием напора теплого воздуха испаряется, охлаждая помещение на 2-3 градуса.

  • Прекрасное средство в жару – контрастный душ. Утром душ лучше заканчивать прохладной водой, а вечером перед сном – теплой.

  • Если принять душ нет возможности, можно смочить холодной водой руки по локоть.

  • В жаркую погоду организм усиленно теряет влагу, водный баланс нарушается. Следовательно, пить тоже нужно больше: не 2 литра, как обычно, а 2,5 литра. Следует обратить внимание на то, чтобы вода была не слишком холодной.

    Хорош в жару также горячий зеленый чай, а вот от газированных напитков и напитков, содержащих кофеин лучше отказаться, они ускоряют обезвоживание. И, тем более, не стоит употреблять спиртное.

  • Не стоит нагружать организм тяжелыми физическими упражнениями. Особенно не рекомендуется заниматься физической активностью в период максимальной солнечной активности.

  • Особое внимание в жару необходимо уделить детям, они более чувствительны к высокой температуре. Симптомы перегрева ребенка – покраснение кожи, повышенная температура, вялость, тошнота, беспричинные капризы, частое дыхание с одышкой, судороги и даже обморок.

    При первых проявлениях этих симптомов с ребенка необходимо снять одежду, уложить его, протереть влажной салфеткой или смоченной в воде тканью и обязательно поить каждые 5-10 минут. Грудным детям вообще нельзя находиться на солнце.

  • Нельзя допускать покраснений и солнечных ожогов на коже. Если это произошло, как минимум два дня лучше провести в тени. Даже молодым и здоровым людям находиться на солнце можно не более полутора-двух часов в день.
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