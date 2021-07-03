Как пережить аномальную жару: простые советы экспертов

Аномальная жара придет в сибирские регионы в ближайшие дни. Эксперты МЧС дали полезные советы, как правильно вести себя при жаркой погоде.

«Выполняя эти простые рекомендации, даже в условиях аномальной жары можно сохранить свое здоровье и здоровье своих детей, и в полной мере насладиться долгожданным и таким коротким сибирским летом», – говорится в сообщении ведомства.

Чтобы пережить жару с максимальным комфортом, спасатели посоветовали: